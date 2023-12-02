لإصابة أكثر من مليار، جمال شعبان يكشف طرق تخفيض ضغط الدم المرتفع بالغذاء

ضغط الدم المرتفع، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القلب القومي، عن 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع وتساعد على تخفيضه، ومنها اللبن الحليب، والسبانخ ولب عباد الشمس.

تخفيض ضغط الدم المرتفع بالغذاء



وعن ضغط الدم المرتفع، جاءت نصيحة الدكتور جمال شعبان لخفض ضغط الدم المرتفع، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد مرضى ضغط الدم في العالم بلغ نحو مليار و28 مليون شخص.

خفض ضغط الدم المرتفع بالغذاء، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان في نصيحته لخفض ضغد الدم المرتفع: "٧ أطعمة مفيدة لمرضي الدم المرتفع تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ١-الحليب. ٢-السبانخ ٣-لب عباد الشمس ٤-الشوكولاتة السوداء الخالية من السكر ٥-الموز ٦-فول الصويا ٧-البطاطس المشوية ‏(Health Digest ) كلوا واشربوا ولا تسرفوا"

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أكثر من مليار شخص مصابين بضغط الدم المرتفع



الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تقدر المصابين بارتفاع ضغط الدم بنحو 1 مليار و28 مليون شخص في العالم، ويصيب من تبلغ أعمارهم من 30 حتى 79 عامًا، ويعيش معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 46% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون أنهم مصابون بالمرض، وأقل من نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم (42%) تم تشخيص إصابتهم به وتم علاجهم.

ضغط الدم المرتفع يؤدي لأمراض خطيرة، فيتو



ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر). وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا إذا تُرك دون علاج.

وحددت منظممة الصحة العالمية العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي (التقدّم في العمر، والعوامل الوراثية، وزيادة الوزن والسمنة، وعدم ممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي غني بالملح، والإفراط في تعاطي الكحول)

عوامل الخطر القابلة للتغيير بالنظم الغذائية



وتشمل عوامل الخطر القابلة للتغيير بالنظم الغذائية غير الصحية (الإفراط في استهلاك الملح، واتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، والإقلال من تناول الفواكه والخضروات)، والخمول، واستهلاك التبغ والكحول، وزيادة الوزن أو السمنة.

ولا يشعر معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بأي أعراض. ويمكن أن يسبّب ضغط الدم المرتفع جدًا الصداع وتغيُّم الرؤية وألمًا صدريًا وأعراضًا أخرى، ومن أعراضه (الصداع الوخيم، وألم الصدري، والدوخان، وصعوبة التنفس، والغثيان، والقيء، وتغيُّم الرؤية أو غيره من تغيّرات الرؤية، مع القلق والارتباك، والطنين في الأذنين، والنزيف الأنفي، وعدم انتظام ضربات القلب)

ضغط الدم المرتفع، فيتو



وحددت منظمة الصحة العالمية بعض التغييرات في نمط الحياة، التي يمكن أن تساعد على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع، وتشمل (اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح، وخفض الوزن، وممارسة النشاط البدني، مع الإقلاع عن التدخين)

وأوصت المنظمة بتغييرات في نمط الحياة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وخفض مستواه، ومنها تناول المزيد من الخضروات والفواكه، والتقليل من الجلوس، وممارسة المزيد من النشاط البدني، والذي يمكن أن يشمل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص أو الأنشطة التي تقوّي العضلات، مثل رفع الأثقال، مع خفّضْ الوزن في حالة المعاناة من زيادة الوزن أو السمنة، مع الحرص على أخذ الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب.

ارتفاع ضغط الدم يؤدي لأمراض خطية والوفاة



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض ضغط الدم المرتفع يسبب مضاعفات ويلحق أضرارًا خطيرة بالقلب، وخاصة حالة ضغط الضغط المفرط، الذي يؤدي إلى تصلّب الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب. ويمكن أن يسبب ارتفاع الضغط وانخفاض تدفق الدم محدثًا الذبحة الصدرية؛ والنوبة القلبية، التي تحدث عندما يتوقف إمداد القلب بالدم وتموت خلايا عضلة القلب بسبب نقص الأكسجين.

اغذية تخفض ضغط الدم المرتفع، فيتو



كما يسبب ضغط الدم المرتفع في زيادة الضرر الذي يلحق بالقلب؛ وقصور القلب، الذي يحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم الحيوية الأخرى؛ عدم انتظام دقات القلب، الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضا إلى انفجار أو انسداد الشرايين التي تمدّ الدماغ بالدم والأكسجين، مما يسبب سكتة دماغية، بالإضافة إلى تلف الكلى، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي.