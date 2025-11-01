حملات رقابية تضبط 300 مخالفة تموينية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، حررت أكثر من 300 محضر مخالفة خلال أسبوع واحد، في إطار حملاتها المكثفة على المخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على سلع مدعمة وأخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومواد بترولية، ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

حملات رقابية مكثفة ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية لمنع التلاعب في الأسعار أو تداول السلع منتهية الصلاحية، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين عن الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر 2025، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية والدمغة والموازين.

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام مديرية التموين في بني سويف، أن الحملات استهدفت الأسواق العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والجزارين والبدالين التموينيين، وأسفرت عن تحرير 185 محضرًا لمخالفات بالمخابز، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وعدم نظافة المخابز أو عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إلى جانب ضبط 18 مخالفة لتصرف في حصص الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء بإجمالي 1372 جوال دقيق، فضلًا عن تحرير 5 محاضر لتجميع الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع.

ضبط 300 مخالفة تموينية ببني سويف

كما تم ضبط مخالفات في الأسواق شملت تحرير أكثر من 100 محضر متنوع ضد محال بيع السلع الغذائية والسجائر والجزارين ومحطات الوقود، منها 4 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، تم خلالها ضبط والتحفظ على 114 كرتونة أجبان، و120 كجم مقرمشات، ونصف طن نخالة خشنة جميعها مجهولة المصدر، كذلك تم ضبط 20 قاروصة سجائر مهربة، و120 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط 491 لتر سولار مدعم تم تجميعها بدون تصريح، و35 أسطوانة بوتاجاز منزلية تم بيعها بأعلى من السعر الرسمي، إضافة إلى تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أو الغلق خلال ساعات العمل الرسمية، إلى جانب 35 محضرًا لعدم إعلان الأسعار و21 محضرًا لعدم استخراج شهادات صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي ومنتظم لضبط المخالفين وردع أي محاولات للتلاعب في السلع التموينية والأساسية، تحقيقًا للانضباط في الأسواق وصونًا لحقوق المواطنين.

