السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس سمسطا ببني سويف: شعارنا الانضباط والعمل والنتائج الملموسة

اللواء أسامة يونس
اللواء أسامة يونس رئيس مركز سمسطا ببني سويف، فيتو

أكد اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بـ محافظة بني سويف، في أول يوم عمل له عقب تسلمه مهام منصبه الجديد، أن مكتبه سيكون مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأن العمل بدأ من اللحظة الأولى دون انتظار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة التواجد الميداني الفعّال والتفاعل المباشر مع المواطنين.

الانضباط والعمل والنتائج الملموسة

وشدد اللواء أسامة يونس، على أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا ميدانيًا دائمًا في الشوارع والقرى والعزب والنجوع، للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات عن قرب.

وأكد أن الهدف هو حل مشكلات المواطنين بسرعة وكفاءة وشفافية. وأضاف أن شعار العمل خلال الفترة القادمة سيكون «الانضباط.. العمل.. والنتائج الملموسة»، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا كاملًا بين رؤساء القرى والأجهزة التنفيذية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل مركز ومدينة سمسطا.

جاء ذلك في تصريحات خاصة عقب استلامه مهام عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف، تنفيذًا لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعقب لقائه أمس بـ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لبدء مهام منصبه.

رفع الإشغالات والتراكمات صباحًا ومساءً

وعقد رئيس مركز ومدينة سمسطا ببني سويف، عقب توليه مهام العمل، اجتماعًا مع رؤساء الأقسام بالوحدة المحلية لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري داخل المركز، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء المتغيرات المكانية، والانتهاء من المتأخرات الخاصة بملفات التصالح على المنظومة الإلكترونية، علاوة على أهمية رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع تراكمات القمامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

لقاء مفتوح مع المواطنين أسبوعيًا

كما وجه رئيس مركز سمسطا، بضرورة متابعة منظومة الشكاوى بشكل دوري، وتحديد يوم أسبوعي لعقد لقاء مفتوح مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، مشددًا على أهمية تنظيم العمل داخل الوحدة المحلية وتعزيز المتابعة الميدانية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن هدفه الأول هو الوصول للمواطن في كل مكان داخل قرى وعزب ونجوع مركز سمسطا والعمل على تلبية احتياجاته الفعلية على أرض الواقع.

