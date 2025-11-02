محافظ بني سويف يتفقد مصنع البوتاجاز ويشدد بتفعيل الرقابة استعدادًا للشتاء

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، مصنع غاز النيل لتعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمصنع ومناقشة أية معوقات والعمل على وضع حلول فورية لها، تزامنًا مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين والتجارة الداخلية، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، والمهندس محمد مصطفى مدير المصنع.

جولة ميدانية لمحافظ بني سويف بمصنع تعبئة البوتاجاز

وخلال جولته، تفقد محافظ بني سويف، مراحل تعبئة الأسطوانات المنزلية والتجارية، وإجراءات وزن العينات سواء الفارغة أو المعبأة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم وجود تفاوت في الأوزان، إلى جانب متابعة الفحص الفني للأسطوانات ونظافتها الداخلية لضمان سلامتها وخلوها من الشوائب. وأكد المحافظ أن المصنع يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة، ويلتزم بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيدًا بأداء العاملين وحرصهم على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

30 ألف أسطوانة يوميًا لتلبية احتياجات أهالي بني سويف

واستمع محافظ بني سويف، لعرض تفصيلي حول منظومة العمل داخل المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 30 ألف أسطوانة يوميًا، بمعدل 3 آلاف أسطوانة في الساعة، ومتوسط إنتاج شهري يتراوح بين 600 و650 ألف أسطوانة، وأوضح مدير المصنع أن الحصة اليومية من الغاز الصبّ تتراوح بين 250 و300 طن، ويعمل بالمصنع 108 عمال يتمتعون بجميع المزايا التأمينية والاجتماعية والصحية، إلى جانب الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة.

محافظ بني سويف يشدد على الرقابة ومتابعة حصص الغاز

ووجّه محافظ بني سويف، مسؤولي مديرية التموين بضرورة موافاته بتقارير دورية حول كميات الغاز الصبّ والحصص الموردة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الحيوية، مشددًا على أهمية التواصل الفوري مع وزارة البترول في حال حدوث أي نقص في الكميات، وأوضح أن الجولة تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها المحافظة للاستعداد لموسم الشتاء، وتشمل تأمين السلع الأساسية ومتابعة منظومات الطاقة والخدمات الحيوية لمواجهة أي طوارئ أو تقلبات جوية.

تموين بني سويف: ننفذ مرور مستمر على مصانع البوتاجاز

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ يتم المرور المستمر على مصانع تعبئة البوتاجاز، سواء مصنع غاز النيل أو مصنع غياضة، لمتابعة توافر الغاز الصبّ والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية، وانتظام تسليم الحصص للمستودعات، التي يبلغ عددها 152 مستودعًا بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 75 منفذًا لشباب الخريجين.

