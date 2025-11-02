الأحد 02 نوفمبر 2025
3 عاملين استولوا على ملايين، ضبط وإحضار متهم جديد في واقعة سرقة شركة نقل أموال

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بضبط وإحضار متهم جديد بواقعة تبديد مبالغ مالية من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد العاملين استغل طبيعة عمله بالشركة وقام باصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة، وتمكنا من سرقة المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المقيمين بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

