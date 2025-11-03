الإثنين 03 نوفمبر 2025
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري (صور)

وصلت بعثة فريق  بيراميدز الي مطار القاهرة، استعدادا للتوجه إلى الإمارات، استعدادا لخوض السوبر المصري بمواجهة الزمالك في نصف النهائي مساء الخميس المقبل، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

بعثة بيراميدز

 

وتغادر بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي السوبر المصري للأبطال.

 

 

 

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري

ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما

واختتم فريق بيراميدز تدريباته صباح اليوم الإثنين باستاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا. 

 

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري 

وحقق فريق بيراميدز الفوز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

الجريدة الرسمية