مفارقات قرعة دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز ونهضة بركان في مجموعة واحدة

قرعة دوري أبطال أفريقيا، شهدت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز، عن وقوع السماوي في المجموعة الأولى برفقة نهضة بركان المغربي.

والتقي بيراميدز ونهضة بركان في مواجهتين حاسمتين من قبل في نهائي كأس الكونفدرالية ونهائي السوبر الأفريقي في أكتوبر الماضي.

مواجهات بيراميدز ونهضة بركان

وكان فريق بيراميدز قد تلقى الهزيمة أمام فريق نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2020 بنتيجة هدف دون مقابل.

وأطاح بيراميدز بنهضة بركان في المواجهة الثانية من كأس السوبر الافريقي نسخة 2026 الذي توج به السماوي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

شهدت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز عن وقوع السماوي في المجموعة الأولى.

وتضم مجموعة بيراميدزالمجموعة الاولي كلا من:

1- نهضة بركان المغربي

2- بيراميدز المصري

3- ريفرز يونايتد النيجيري

4- باور ديناموز الزامبي

وتجنب الأهلي الصدام مع بيراميدز في مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 بعد إجراء مراسم القرعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

بيراميدز بطل دوري الابطال

ويحمل نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد فوزه التاريخي على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

نظام دور المجموعات

وتشهد مرحلة المجموعات (ثمن النهائي) مشاركة 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات وفقًا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الأفريقي قبل إجراء القرعة.

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

وأعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

الفرق المتأهلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

الأهلي (مصر)

بيراميدز (مصر)

الهلال (السودان)

الترجي (تونس)

نهضة بركان (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)

ستاد مالي (مالي)

الجيش الملكي (المغرب)

مولودية الجزائر (الجزائر)

صن داونز (جنوب أفريقيا)

سيمبا (تنزانيا)

يانج أفريكانز( تنزانيا)

بترو اتليتكو (أنجولا)

ريفرز يونايتد (نيجيريا)

باور ديناموز (زامبيا)

سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري.

