مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا، اعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وشهدت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز عن وقوع السماوي في المجموعة الاولي.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

وتضم مجموعة بيراميدزالمجموعة الاولي كل من:

1-نهضة بركان المغربي

2-بيراميدز المصري

3-ريفرز يونايتد النيجيري

4-باور ديناموز الزامبي

وتجنب الأهلي الصدام مع بيراميدز في مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 بعد إجراء مراسم القرعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026



المجموعة الأولي: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي

مواجهات بيراميدز ونهضة بركان

والتقي بيراميدز ونهضة بركان في مواجهتين حاسمتين من قبل بنهائي كاس الكونفدرالية ونهائي السوبر الافريقي في اكتوبر الماضي

وكان فريق بيراميدز تلقى الهزيمة أمام فريق نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2020 بنتيجة هدف دون مقابل.

واطاح بيراميدز بنهضة بركان من كاس السوبر الافريقي الذي توج به السماوي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

بيراميدز بطل دوري الابطال

ويحمل نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد فوزه التاريخي على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

نظام دور المجموعات

وتشهد مرحلة المجموعات (ثمن النهائي) مشاركة 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات وفقًا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الأفريقي قبل إجراء القرعة.

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

وأعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

