مروان حمدي يقود بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري، في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في الخامسة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -

كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين -

- محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري عبر قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري هامة لكلا الفريقين الساعين إلى تحقيق الفوز.

ويحتل بيراميدز الترتيب السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة والفوز سوف يقفز به الي المربع الذهبي بالدوري.

أما الاتحاد السكندري فيحتاج إلى الفوز الهروب من مؤخرة جدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط.

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

