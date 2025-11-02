صراع المربع الذهبي.. الأهلي والمصري الأشرس.. الزمالك يتحدى أزماته أمام الطلائع.. بيراميدز لا بديل له عن الفوز.. وسيراميكا يحارب من أجل الصدارة

يشهد اليوم الأحد 4 مواجهات هامة بالجولة 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز للخماسي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا.

مواجهات الفرق الخمس تعد هامة جدا في صراع المربع الذهبي ببطولة الدوري والثلاث نقاط تغير وضع الفريق من حال إلى حال.

لعبة الكراسي الموسيقية بدأت ببطولة الدوري الممتاز خاصة بالمقدمة التي تشهد منافسة شرسة بين الثلاثي الطامع في العودة للصدارة “الأهلي والزمالك وبيراميدز” والرباعي العنيد “سيراميكا صاحب الصدارة والمصري الثالث ووادي دجلة الخامس وانبي السادس”.

مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز والاتحاد السكندري - 5 عصرا | أون سبورت 2

الزمالك وطلائع الجيش - 5 عصرا | أون سبورت 1

الأهلي والمصري البورسعيدي - 8 مساء | أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا وبتروجت - 8 مساء | أون سبورت 2

الاهلي

الأهلي ضد المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد المصري في الثامنة مساء اليوم علي ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

الأهلي والمصري صراع النقاط الثلاث

وستكون مواجهة الليلة محط الأنظار نظرًا لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في ظل المنافسة على صدارة الدوري.

ويدخل الأهلي الدنماركي ييس توروب مواجهة المصري من أجل مصالحة جماهيره قبل التوجه إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري بعدما فرط في الصدارة بالجولة الماضية عقب تعادله المفاجئ أمام بتروجت.

ونفس الحال لفريق المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي الذي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على الصدارة، علمًا أنه تعادل في الجولة الماضية أمام سموحة سلبيًا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر يليه المصري برصيد 19 نقطة أي بفارق 3 نقاط عن منافسه الأهلي.

تعادل الفريقين يبقى الوضع كما هو عليه لكنه لن يكون لصالح المصري حال فوز الزمالك اليوم.

فوز الأهلي على المصري اليوم يقفز به إلى صدارة الدوري بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى المنافسة أما فوز المصري فيقفز به إلى مركز الوصيف.

المصري

الزمالك يتحدى أزماته

ويلتقي الزمالك وطلائع الجيش في استاد القاهرة في الخامسة مساءً.

ويتطلع الفريق الأبيض بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل فيريرا إلى تحقيق الفوز بعد التعادل أمام البنك الأهلي في الجولة الماضية.

ويمر الزمالك بالعديد من الأزمات سواء على المستوى الفني أو الإداري ويدخل المرحلة المقبلة بجهاز فني جديد.

الزمالك يدخل هذه المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

الفوز للزمالك يقفز به إلى مركز أفضل وهو الوصيف حال سقوط المصري أو الأهلي أمام أي نتيجة بخلاف ذلك سوف تزيد من أزماته سواء بإلقاء في مركزه أو التراجع.

الزمالك

بيراميدز يسعى للمربع الذهبي بمواجهة الاتحاد السكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي وهي هامة لكلا الفريقين الساعين إلى تحقيق الفوز.

ويحتل بيراميدز الترتيب السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة والفوز سوف يقفز به الي المربع الذهبي بالدوري، أما الاتحاد السكندري فيحتاج إلى الفوز الهروب من مؤخرة جدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط.

بعد غياب حوالي 12 يوما يعود بيراميدز للمشاركة بعد تأهله لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام التأمين الإثيوبي.

بيراميدز في آخر ظهور بالدوري فاز على فاركو بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة الـ 11.

والفوز يقفز بيراميدز إلى المربع الذهبي حال سقوط المصري أو الزمالك وأي نتيجة بخلاف ذلك تبعده عن المنافسة لكن يظل لديه الأمل لاسيما أنه متبقي له ثلاث مباريات ليتساوى مع باقي الفرق.

بيراميدز

سيراميكا وبتروجت

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجيت في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في لقاء هام لكلا الفريقين.

سيراميكا يدخل هذه المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث والفوز سيؤكد صدارته للدوري لذلك لا بديل له عن الفوز للاحتفاظ بالصدارة لأن باقي المنافسين لن يسمحوا له بذلك حال تعادله أو هزيمته.

أما بتروجت الذي حصد نقطة غالية في الجولة الماضية أمام الأهلي، يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

سيراميكا

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم في الجولة الثالثة عشرة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 22 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 19 نقطة

5- وادي دجلة 19 نقطة

6- إنبي 18 نقطة

7- بيراميدز 17 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الاسماعيلي 10 نقاط

18- طلائع الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

مباريات الجولة 13 في الدوري المصري

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الجونة ضد فاركو، الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية.

غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

الجونة 0-1 فاركو (انتهت)

الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الأحد 2 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً

الزمالك ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 8 مساءً

الأهلي ضد المصري - 8 مساءً

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً

زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً

المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

