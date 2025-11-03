الكوكي يمنح لاعبي المصري 4 أيام راحة بعد التعادل مع الأهلي

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أربعة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة المقبل بملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

مباراة الأهلي والمصري



كان المصري البورسعيدي قد خاض مساء أمس مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري أمام الأهلي على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليرتفع رصيد أبناء المدينة الباسلة للنقطة العشرين في المركز الخامس.

تصريحات نبيل الكوكي

وقال نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاهلي ان المباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق من أفضل الفرق في القارة الأفريقية.

واضاف: “تعادل الأهلي في مباراته الماضية أضفى مزيدًا من الصعوبة على مباراة اليوم واللاعبون تأثروا بالمجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة الاتحاد الليبي الأخيرة”.

وتابع: “الأخطاء الفردية للاعبين خلال الشوط الأول كانت السبب في سيطرة الأهلي على غالبية فترات الشوط الأول”.

وكشف: “أجريت العديد من التغييرات على تمركز اللاعبين خلال الشوط الثاني لذلك تحسن الأداء نسبيًا وخرجنا بالمطلوب من المباراة وهو عدم الخسارة ما لم نحقق الفوز”.

وأوضح: “غالبية الفرص التي لاحت للأهلي كانت من تسديدات بعيدة المدى والباقي تعامل معه حارسنا بامتياز وحاولنا تهديد مرمى الأهلي خلال الشوط الثاني خاصة بعد التغييرات التي اجريناها ولعبنا على التحولات خلال الشوط الثاني وراض عن مجمل أداء اللاعبين”.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز الزمالك وبيراميدز

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 19 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الاسماعيلي 10 نقاط

18- الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط



