بيراميدز يختتم تدريباته بالقاهرة قبل السفر إلى الإمارات

اختتم فريق بيراميدز تدريباته صباح اليوم الإثنين باستاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

بعثة بيراميدز

وتغادر بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي السوبر المصري للأبطال.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وحقق فريق بيراميدز الفوز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

