مجموعة ضرب نار، الزمالك يلتقي المصري بالجولتين الثالثة والرابعة في الكونفدرالية

قرعة الكونفدرالية، أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عن وقوع الزمالك والمصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة بالبطولة.

موعد مباراتي الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالكونفدرالية خلال الفترة من 23 - 25 يناير 2026

كما يلتقي الفريقان في الجولة الرابعة خلال الفترة 30 يناير - 1 فبراير 2026.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية 2025-2026

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كلا من: الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي

وشارك النجم الزامبي كريستوفر كاتونجو الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2012، في عملية سحب قرعة مسابقة كأس الكونفيدرالية.

كما شارك النجم ألكسندر سونج في عملية سحب القرعة، لإضفاء لمسة من الخبرة والتألق على هذا الحدث.

نظام الكونفدرالية

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

كما أعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

ويحمل نادي نهضة بركان المغربي لقب الكونفدرالية 2025 بعد تفوقه على سيمبا التنزاني في النهائي.

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية

1. الزمالك (مصر)

2. عزام يونايتد (تنزانيا)

3. الوداد الرياضي (المغرب)

4. شباب بلوزداد (الجزائر)

5. زيسكو يونايتد (زامبيا)

6. اتحاد الجزائر (الجزائر)

7. مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

8. سان بيدرو (كوت ديفوار)

9. أولمبيك آسفي (المغرب)

10. سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

11. ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)

12. كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)

13. أوتوهو (الكونغو)

14. دجوليبا (مالي)

15. نيروبي يونايتد (كينيا)

16. المصري البورسعيدي (مصر)



تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات الكونفيدرالية الأفريقية



المستوى الأول.. ويضم فرق: الزمالك المصري، الوداد البيضاوي المغربي، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين.

المستوى الثاني.. ويضم فرق: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، جوليبا المالي.

المستوى الثالث.. ويضم فريقي: كايزر شيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.

المستوى الرابع.. ويضم فرق: سان بيدرو الإيفواري، نيروبي يونايتد الكيني، أوليمبيك أسفي المغربي، عزام يونايتد التنزاني، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني، زيسكو يونايتد الزامبي.

