الصحة: انتهاء إجراءات إنشاء المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصية العاشرة الخاصة بـ”السياحة العلاجية” ضمن توصيات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، وذلك قبيل انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر “PHDC’25”.

وتواصل الوزارة نشر تقارير نتائج تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا،  التي أعدتها اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات المشكّلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 17 لسنة 2025.

 إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها؛ بما يؤدي إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.

ويشكّل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وتابع عبد الغفار أنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، إلى جانب برامج وآليات توعوية تبرز أهمية السياحة الصحية والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من السياحة الصحية؛ بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال. كما تم وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد، والعمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

وأشار عبد الغفار إلى الانتهاء  من اجراءات  انشاء  المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، والتي سيتم إطلاقها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر، مع وضع معايير انضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، وإقرار ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية ورفع كفاءتها؛ كونها تمثل صناعة اقتصادية تساهم في الدخل القومي المصري، نظرًا لما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية وصحية، مؤكدًا وضع خريطة عمل تسير بشكل مؤسسي.

نائبة وزيرة التضامن تلتقي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات والمبادرات العامة

الصحة تنفي فرض أي رسوم على تصاريح الدفن: الخدمة مجانية بالكامل

وقال إنه تم وضع معايير لانضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، والتي تضمنت مقدمي (الخدمات الصحية، والخدمات الفندقية والضيافة، وخدمات النقل، والخدمات اللوجستية)؛ بما يضمن تجربة سياحية صحية متميزة ويعزز مكانة الدولة المصرية كوجهة عالمية للسياحة الصحية، ولضمان جودة وموثوقية المنصة الوطنية للسياحة الصحية. 

الصحة تنفي فرض أي رسوم على تصاريح الدفن: الخدمة مجانية بالكامل

وزير الصحة يبحث آليات تطوير المنظومة الصحية الرقمية

كما تم وضع مقترح لمتطلبات مقدمي الخدمات، شملت التراخيص من الجهات المختصة، والهوية القانونية والتجارية للشركات والمؤسسات الشريكة، والقدرة على الربط والتكامل مع المنصة إلكترونيًا، ومعايير الالتزام بكافة اللوائح المرتبطة بالسياحة الصحية وخدمات المرضى وفقًا للوائح الوطنية والدولية.

