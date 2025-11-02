وزير الصحة يبحث آليات تطوير المنظومة الصحية الرقمية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد إحدى شركات الاتصالات، لتعزيز التعاون في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

تقديم حلول تقنية مبتكرة

يهدف الاجتماع إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة، للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وشمولية في جميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي يسلط الضوء على إنجازات الشركة في ملف التحول الرقمي، كما شهد الاجتماع تبادلًا للأفكار والرؤى حول تطوير المنظومة الصحية الرقمية وفق أحدث التقنيات، لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش التعاون في تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة، تساعد في حفظ وتسجيل بيانات المرضى وتاريخهم الطبي، مع إتاحة الوصول السريع إليها لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة. كما تم بحث تقوية شبكة الاتصالات داخل المنشآت والوحدات الصحية، لضمان تغطية أفضل وأسرع.

تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية

واستكمل أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطط مستقبلية مشتركة تربط المشروعات الصحية برؤية «مصر 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الصحية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات للدفع بهذا المجال.

