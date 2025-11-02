الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث آليات تطوير المنظومة الصحية الرقمية

اجتماع وزير الصحة،
اجتماع وزير الصحة، فيتو

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد  إحدى شركات الاتصالات، لتعزيز التعاون في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

تقديم حلول تقنية مبتكرة

يهدف الاجتماع إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة، للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وشمولية في جميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي يسلط الضوء على إنجازات الشركة في ملف التحول الرقمي، كما شهد الاجتماع تبادلًا للأفكار والرؤى حول تطوير المنظومة الصحية الرقمية وفق أحدث التقنيات، لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش التعاون في تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة، تساعد في حفظ وتسجيل بيانات المرضى وتاريخهم الطبي، مع إتاحة الوصول السريع إليها لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة. كما تم بحث تقوية شبكة الاتصالات داخل المنشآت والوحدات الصحية، لضمان تغطية أفضل وأسرع.

تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية 

واستكمل أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطط مستقبلية مشتركة تربط المشروعات الصحية برؤية «مصر 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الصحية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمسن عمره 80 عاما بمستشفى العجوزة

 وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات للدفع بهذا المجال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المناطق النائية المقدمة للمواطنين جذب المستثمرين مصر 2030 وزارة الصحة والسكا وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: تشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية

انطلاق خدمات الكشف الطبي للحجاج بمستشفيات المؤسسة العلاجية

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

الصحة تطلق أول برنامج لتأهيل مسئولي إشراك المرضى

الصحة: اعتماد أول لجنة بحث علمي في الشرق الأوسط لمراجعة الأبحاث على الإنسان إلكترونيًا

نصائح لتخزين الطعام ومنع فساده في المنزل

من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

المؤسسة العلاجية: نجاح أول عملية تغيير للصمام الميترالي بتقنية التدخل المحدود

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

المزيد
الجريدة الرسمية