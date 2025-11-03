نائبة وزيرة التضامن تلتقي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات والمبادرات العامة

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والوفد المرافق لهما.

وذلك بحضور رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج “مودة”، فى اجتماع تنسيقى تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي فى إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بهدف تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمراة المصرية.

واستعرض اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجهات لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة للفئات المستهدفة فى مجالات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة والحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم.

وناقش الحضور أهمية التاكيد على الوصول لأكبر شريحة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا وتسخير إمكانات كل طرف من الشركاء فى هذا من حيث توفير الإمكانات والأجهزة اللازمة والعيادات وآليات تدريب الكوادر الطبية لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا التعاون يأتي فى إطار رؤية عمل الوزارة من الحماية والرعاية الاجتماعية فى إطار من النهج التشاركي للجهود مع الجهات الحكومية الشريكة، مثمنة التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان وجهود مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى المجال الصحي باعتبارها شريكا فاعلا فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت صاروفيم إلى أن هذا التعاون المرتقب الذى سيتم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان من شأنه تقديم خدمة طبية متميزة للمراة فى مجالات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة والحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم من خلال العيادات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود الوزارة فى تمكين المرأة وضمان حقها فى الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية انطلاقا من مبدأ العدالة الصحية وارتباطها الوثيق بالعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، على هذا التعاون الهام بين الشركاء من الجانب الحكومى ومؤسسات المجتمع المدني فى خدمة قضايا الصحة فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان، وأن الدولة المصرية منحت أولوية لصحة المرأة من خلال مبادرة الكشف عن الأورام، التي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأنواع أخرى من الأورام لدى السيدات ابتداءً من سن 18 عامًا متضمنة خدمات مجانية للفحص المتقدم والعلاج، مثمنا جهود الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ومؤكدا اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.