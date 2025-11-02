الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

سيارات إسعاف بورش كايين فارهة بحفل المتحف المصري الكبير تشعل الجدل، والرعاية الصحية ترد

سيارات بورش
أثار ظهور سيارات إسعاف فارهة من طراز بورش كايين كوبيه تابعة لهيئة الرعاية الصحية، خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول جدوى استخدامها وتكلفتها.

 توفير وتجهيز سيارات إسعاف من طراز بورش كايين كوبيه بالتعاون مع القطاع الخاص

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تساؤلات حول أسباب مشاركة الهيئة في التغطية الطبية للحدث.

وكشف مصدر مسئول بهيئة الرعاية الصحية، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه تم توفير وتجهيز سيارات إسعاف من طراز بورش كايين كوبيه بالتعاون مع القطاع الخاص، دون أن تتحمل موازنة الهيئة أي أعباء مالية، وذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتداول مستخدمون صورا ومقاطع فيديو تظهر ثلاث سيارات من الطراز الفاخر، تقدر قيمتها وفق تقديرات متداولة من 20 إلى 30 مليون جنيه بعد تزويدها بالأجهزة والمعدات الخاصة بالإسعاف والطوارئ، مثل جهاز الأشعة فوق الصوتية، والدرموسكوب، وكاميرا القزحية، والأوتوسكوب، ومنظومة مراقبة المريض Lifebot Link وغيرها من التقنيات الحديثة.

 

أحدث وسائل النقل الطبي عالميًا

كانت أوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها لاستخدام أحدث وسائل النقل الطبي عالميًا، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وجودة الخدمات المقدمة وفقًا للمعايير الدولية

أشارت إلى أن السيارات مزودة بتقنيات متطورة تتيح التواصل المباشر مع غرف الطوارئ المركزية وتشخيص الحالات بدقة عالية أثناء النقل.

افتتاح المتحف المصري الكبير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين القطاعين العام والخاص بمحافظة الجيزة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير محافظة الجيزة سيارات إسعاف بورش كايين

الجريدة الرسمية