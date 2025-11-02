الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

التعامل مع 80 حالة
التعامل مع 80 حالة بموقع الحدث من خلال العيادة الثابتة
أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، والذي أقيم يوم السبت 1 نوفمبر 2025.

التعامل مع 80 حالة في موقع الحدث من خلال العيادة الثابتة

وأوضحت الوزارة أن فرق الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف قدمت خدماتها لـ81 زائرًا، حيث تم التعامل مع 80 حالة في موقع الحدث من خلال العيادة الثابتة بالمتحف والفرق الإسعافية، وأُسعفت 23 حالة عبر العيادة الثابتة، و57 حالة عبر العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى، وما زالت تحت العلاج والملاحظة.

الصحة تطلق أول برنامج لتأهيل مسئولي إشراك المرضى

الصحة: اعتماد أول لجنة بحث علمي في الشرق الأوسط لمراجعة الأبحاث على الإنسان إلكترونيًا

وأشارت التقارير الطبية إلى أن أغلب الحالات كانت من إعياء واختلالات في ضغط الدم، كما شملت الخدمات علاج حالات انخفاض معدلات السكر في الدم.

الجريدة الرسمية