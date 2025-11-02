الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، والذي أقيم يوم السبت 1 نوفمبر 2025.

التعامل مع 80 حالة في موقع الحدث من خلال العيادة الثابتة

وأوضحت الوزارة أن فرق الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف قدمت خدماتها لـ81 زائرًا، حيث تم التعامل مع 80 حالة في موقع الحدث من خلال العيادة الثابتة بالمتحف والفرق الإسعافية، وأُسعفت 23 حالة عبر العيادة الثابتة، و57 حالة عبر العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى، وما زالت تحت العلاج والملاحظة.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن أغلب الحالات كانت من إعياء واختلالات في ضغط الدم، كما شملت الخدمات علاج حالات انخفاض معدلات السكر في الدم.

