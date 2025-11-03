الصحة تنفي فرض أي رسوم على تصاريح الدفن: الخدمة مجانية بالكامل

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضريبة قدرها 350 جنيهًا على استخراج تصاريح دفن الموتى.

خدمة استخراج تصاريح الدفن مجانية تمامًا

وأكد عبدالغفار أن خدمة استخراج تصاريح الدفن مجانية تمامًا في جميع مكاتب ومراكز الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، ولم تفرض عليها أي ضرائب أو رسوم منذ بدء العمل بها، مشددًا على أنه لم يطرأ أي تغيير على آلية تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت عددًا من المراكز في جميع المحافظات تعمل على مدار 24 ساعة، إلى جانب مكاتب الصحة التي تقدم الخدمة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، لافتًا إلى إمكانية معرفة أقرب مركز يقدم الخدمة عبر الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة والسكان.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد على الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة.

