الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق خدمات الكشف الطبي للحجاج بمستشفيات المؤسسة العلاجية

د.محمد شقوير رئيس
د.محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية
ads

أعلنت المؤسسة العلاجية عن بدء تقديم خدمات الكشف الطبي الشامل للمواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2026 وذلك في عدد من مستشفياتها المعتمدة بمحافظات القاهره والاسكندرية.

الاستعدادات المبكرة والمكثفة لموسم الحج

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة والمكثفة لموسم الحج، وحرصًا من المؤسسة على سلامة، وصحة ضيوف الرحمن ،والتأكد من قدرتهم الصحية على أداء المناسك بيسر وسهولة.

وأوضح  الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة  المؤسسة العلاجية أن الكشف الطبي يشمل مجموعة من الفحوصات، والتحاليل الطبية اللازمة، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة الصحة والسكان، لضمان لياقة الحاج البدنية والوقائية قبل السفر، وتشمل الفحوصات عادة:

صورة دم كاملة.

تحليل وظائف الكبد والكلى.

أشعة عادية على الصدر.

قياس الضغط والسكر.

وأشار شقوير إلى أن المستشفيات التابعة للمؤسسة والمخصصة للكشف الطبي تعمل بكامل طاقتها، وتقدم الخدمة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا يوميًا، مع التأكيد على ضرورة التزام الحجاج المتقدمين بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة مثل: بطاقة الرقم القومي، نموذج طلب الكشف من الجهة المنظمة للحج.

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

الصحة تطلق أول برنامج لتأهيل مسئولي إشراك المرضى

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية جميع المتقدمين للحج إلى التوجه للمستشفيات المحددة، وهي مبرة مصر القديمة، مبرة المعادي، هليوبوليس، الإصلاح الإسلامي، القبطي، أحمد ماهر بالإسكندرية" لإنهاء إجراءات الكشف والحصول على التقرير الطبي المميكن الذي يثبت قدرتهم على السفر، متمنيًا للجميع حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف الكبير اداء فريضة الحج القاهرة والاسكندرية الضغط والسكر بطاقة الرقم القومى مستشفيات المؤسسة العلاجية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

الصحة تطلق أول برنامج لتأهيل مسئولي إشراك المرضى

الصحة: اعتماد أول لجنة بحث علمي في الشرق الأوسط لمراجعة الأبحاث على الإنسان إلكترونيًا

نصائح لتخزين الطعام ومنع فساده في المنزل

من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

المؤسسة العلاجية: نجاح أول عملية تغيير للصمام الميترالي بتقنية التدخل المحدود

وزير الصحة: متابعة دقيقة لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمسن عمره 80 عاما بمستشفى العجوزة

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مجلس النواب يوافق على قرض جديد من ألمانيا

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية