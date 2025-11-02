انطلاق خدمات الكشف الطبي للحجاج بمستشفيات المؤسسة العلاجية

أعلنت المؤسسة العلاجية عن بدء تقديم خدمات الكشف الطبي الشامل للمواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2026 وذلك في عدد من مستشفياتها المعتمدة بمحافظات القاهره والاسكندرية.

الاستعدادات المبكرة والمكثفة لموسم الحج

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة والمكثفة لموسم الحج، وحرصًا من المؤسسة على سلامة، وصحة ضيوف الرحمن ،والتأكد من قدرتهم الصحية على أداء المناسك بيسر وسهولة.

وأوضح الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية أن الكشف الطبي يشمل مجموعة من الفحوصات، والتحاليل الطبية اللازمة، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة الصحة والسكان، لضمان لياقة الحاج البدنية والوقائية قبل السفر، وتشمل الفحوصات عادة:

صورة دم كاملة.

تحليل وظائف الكبد والكلى.

أشعة عادية على الصدر.

قياس الضغط والسكر.

وأشار شقوير إلى أن المستشفيات التابعة للمؤسسة والمخصصة للكشف الطبي تعمل بكامل طاقتها، وتقدم الخدمة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا يوميًا، مع التأكيد على ضرورة التزام الحجاج المتقدمين بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة مثل: بطاقة الرقم القومي، نموذج طلب الكشف من الجهة المنظمة للحج.

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية جميع المتقدمين للحج إلى التوجه للمستشفيات المحددة، وهي مبرة مصر القديمة، مبرة المعادي، هليوبوليس، الإصلاح الإسلامي، القبطي، أحمد ماهر بالإسكندرية" لإنهاء إجراءات الكشف والحصول على التقرير الطبي المميكن الذي يثبت قدرتهم على السفر، متمنيًا للجميع حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

