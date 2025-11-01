ليفربول يسعى لتصحيح المسار أمام أستون فيلا اليوم بالدوري الانجليزي

الدوري الإنجليزي ، يستقبل ليفربول نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

ويستضيف ملعب الأنفيلد اللقاء المرتقب، وسط تطلع جماهير الريدز إلى استعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

ويسعى ليفربول الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة لمصالحة جماهيره بعد سلسلة خسائر متتالية، كان آخرها وداع كأس كاراباو علي يد كريستال بالاس وقبل الخسارة قبلها أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر يحتل أستون فيلا في المركز الثامن بنفس عدد نقاط ليفربول، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية في المسابقة أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، في سلسلة تسببت في تراجع الفريق.

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 9 جولات



الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

عدد الأهداف الإجمالية: 241 هدفا

ويعد الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هم الأقوى هجوما بعدد 17 هدفا بعد مرور الجولة التاسعة من البريميرليج.

فيما يعد فريق ليفربول هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعدد 16 هدفا بالتساوي مع أرسنال وبورنموث، وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.