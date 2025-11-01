خلاف حاد بين أرسنال وكريستال بالاس بسبب "ضغط الأيام"

رفض أرسنال طلب كريستال بالاس بتأجيل مباراتهما في ربع نهائي كأس الرابطة الأندية الإنجليزية إلى 23 ديسمبر المقبل.

وصرح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بأنه سيكون من غير العدل أن يخوض الفريقان مباراتين في غضون 48 ساعة فقط.

وأكدت تقارير إنجليزية أن المباراة ستقام يوم 16 ديسمبر، وذلك ضمن سلسلة من أربع مباريات شاقة في ثمانية أيام، إذ يواجه بالاس مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 ديسمبر وكوبس الفنلندي في دوري المؤتمر في 18 ديسمبر، ثم يعود لمواجهة ليدز خارج أرضه في الدوري الممتاز في 21 ديسمبر.

وزعم كريستال بالاس بالاس أنه يجب أن يحصل الفريقان على وقت متساوٍ للتعافي قبل مباراة ربع النهائي، حيث يستضيف أرسنال منافسه ولفرهامبتون في 13 ديسمبر.

وبحسب التقارير فإن نادي كريستال بالاس منفتح على فكرة إقامة مباراة عشية عيد الميلاد، لكن هذا الخيار تم استبعاده بعد محادثات مع شرطة العاصمة وهيئة النقل في لندن التي أشارت إلى محدودية خدمات النقل العام.

وكان أرسنال، صاحب الأرض، رفض أيضا اللعب في عشية عيد الميلاد، بينما اقترح كريستال بالاس لاحقا يوم 23 ديسمبر كبديل، قبل يومين من رحلة أرسنال إلى إيفرتون (21 ديسمبر)، والتي تنطلق في نفس وقت مباراة كريستال بالاس في ليدز.

