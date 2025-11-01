السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يستضيف فريق الخليج اليوم السبت، فريق اتحاد جدة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي 2025-2026.

موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

وتقام مباراة الخليج واتحاد جدة  اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، على ستاد محمد بن فهد بالدمام، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة و35 دقيقة بتوقيت مصر، والخامسة و35 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد

وتقدم شبكة قنوات ثمانية تغطية لمباريات الدوري السعودي، وقد خصصت قناة Thmanyah 1HD لبث مباراة الخليج والاتحاد.


ويحتل فريق اتحاد جدة  حاليًا المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات، وتعادل واحد، وهزيمتين.

بينما يحتل فريق الخليج الذي يتواجد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

و يسعى الاتحاد لتصحيح مساره في الدوري، بعد أن حقق دفعة معنوية كبيرة بالفوز على النصر 2-1 في دور ثمن نهائي كأس الملك، ليتأهل إلى ربع النهائي، وهو الفوز المحلي الأول للعميد تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد سيرجيو كونسيساو خلفًا للفرنسي لوران بلان.

 وكانت بداية كونسيساو في الدوري السعودي متعثرة، حيث تعادل مع الفيحاء 1-1 بالجولة الخامسة خارج ملعبه، وخسر أمام الهلال 0-2 في الجولة السادسة، بينما حقق الفوز الوحيد له في البطولة الآسيوية على الشرطة العراقي 4-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

فيما  يطمح الاتحاد لتحقيق انتصاره الأول محليًا مع كونسيساو هذا الموسم، عندما يواجه الخليج الذي يعتمد على عامل الأرض والجمهور.

ويغيب النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد، عن مواجهة الخليج، بعد استبعاده من القائمة التي غادرت إلى الدمام، بقرار فني من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

التشكيلة المتوقعة للاتحاد أمام الخليج

 حراسة المرمى: بريدراغ رايكوفيتش

الدفاع: أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد الموسى وماريو ميتاي

الوسط: نغولو كانتي، فابينيو وحسام عوار

الهجوم: ستيفن بيرغوين، صالح الشهري وموسى ديابي

الجريدة الرسمية