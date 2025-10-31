وائل جمعة وهيثم فاروق يدعمان منتخب الناشئين في قطر قبل المونديال (فيديو)

حرص نجما منتخب مصر السابقين وائل جمعة صخرة دفاع النادي الأهلي وهيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي، على زيارة معسكر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل دعم ومؤازرة الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس واللاعبين.

وحضر الثنائي وائل جمعة وهيثم فاروق مران منتخب مصر للناشئين اليوم الجمعة، ورحب بهما أحمد الكاس ووليد درويش عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة الفريق بمونديال قطر

هيثم فاروق، فيتو

وائل جمعة وهيثم فاروق يحفزان لاعبي منتخب مصر

وقبل انطلاق المران ألقى كلا النجمين وائل جمعة وهيثم فاروق على إلقاء كلمة للاعبي منتخب مصر، أكدا خلالها أن هذا الجيل هو أمل مصر في السنوات القادمة، من أجل إعادة الأمجاد للكرة المصرية، نظرا لما يضمه من لاعبين موهوبين وواعدين.

وأكد النجمين خلال كلمتيهما، أن هذه بطولة كأس العالم بقطر تحت 17 سنة ستكون فرصة جيدة أمام هذا الجيل من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، والوصول بها إلى العالمية في مختلف المراحل السنية، كما أنها يمكن أن تكون نقطة تحول في مسيرة الكثير من عناصر الفريق، عبر الإنتقال للدوريات الأوربية الكبرى ومواصلة مسيرة النجم العالمي محمد صلاح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.