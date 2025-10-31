الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وائل جمعة وهيثم فاروق يدعمان منتخب الناشئين في قطر قبل المونديال (فيديو)

وائل جمعة، فيتو
وائل جمعة، فيتو

حرص نجما منتخب مصر السابقين وائل جمعة صخرة دفاع النادي الأهلي وهيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي، على زيارة معسكر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل دعم ومؤازرة الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس واللاعبين.

وحضر الثنائي وائل جمعة وهيثم فاروق مران منتخب مصر للناشئين اليوم الجمعة، ورحب بهما أحمد الكاس ووليد درويش عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة الفريق بمونديال قطر 

هيثم فاروق، فيتو
هيثم فاروق، فيتو

وائل جمعة وهيثم فاروق يحفزان لاعبي منتخب مصر

وقبل انطلاق المران ألقى كلا النجمين وائل جمعة وهيثم فاروق على إلقاء كلمة للاعبي منتخب مصر، أكدا خلالها أن هذا الجيل هو أمل مصر في السنوات القادمة، من أجل إعادة الأمجاد للكرة المصرية، نظرا لما يضمه من لاعبين موهوبين وواعدين.

وأكد النجمين خلال كلمتيهما، أن هذه بطولة كأس العالم بقطر تحت 17 سنة ستكون فرصة جيدة أمام هذا الجيل من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، والوصول بها إلى العالمية في مختلف المراحل السنية، كما أنها يمكن أن تكون نقطة تحول في مسيرة الكثير من عناصر الفريق، عبر الإنتقال للدوريات الأوربية الكبرى ومواصلة مسيرة النجم العالمي محمد صلاح   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة وائل جمعة هيثم فاروق أحمد الكأس كأس العالم بقطر تحت 17 سنة

مواد متعلقة

بعد أزمة لاعبي بيراميدز، آخر موعد لإرسال قائمة منتخب مصر بكأس العرب

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر أمام هايتي والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتدرب على مرحلتين استعدادا لكأس العالم (صور)

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025".. أول بطولة كأس عالم بمشاركة 48 منتخبًا.. ومنظومة حديثة لحجز التذاكر وحضور المباريات

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية