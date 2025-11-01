السبت 01 نوفمبر 2025
رونالدو يقود الهجوم، موعد والتشكيل المتوقع للنصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره الفيحاء، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026 وذلك على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

ويطمح فريق النصر السعودي إلى الفوز على الفيحاء اليوم، للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش المسابقة بالفوز العلامة الكاملة من 6 مباريات بـ18 نقطة.

في المقابل، يخوض فريق الفيحاء مباراة اليوم ساعيًا إلى الفوز على النصر، لتعزيز مركزه في دوري روشن حيث يحتل المركز الـ10 برصيد 8 نقاط، فوزين وتعادلين وخسارتين.


موعد مباراة النصر ضد الفيحاء  في الدوري السعودي

 

من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي مساء اليوم السبت عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة - الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

 

القنوات الناقلة مباشر لمباراة النصر ضد الفيحاء  في الدوري السعودي


يمكن مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر اليوم، من خلال قنوات ثمانية الناقل الحصري للبطولة، وبالأخص على شاشة قناة ثمانية 1.

 

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أيمن يحيى- محمد سيماكان- إينيجيو مارتنيز- نواف بوشل.

خط الوسط: بروزوفيتش- أنجيلو جابرييل- جواو فيليكس.

خط الهجوم: ساديو ماني- كينجيسلي كومان- كريستيانو رونالدو.

