خبر سار لأهلي جدة قبل مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا

تلقى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًّا قبل مباراة القمة الآسيوية أمام السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وكشفت تقارير سعودية عن عودة محترف الأهلي بعد طول غياب حيث تعافي البرازيلي جالينو ويندرسون، لاعب الأهلي، من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة بيراميدز المصري، في بطولة كأس القارات.

وتعرض جالينو للإصابة أمام بيراميدز، ليغيب عن الأهلي وصل إلى 38 يومًا خلال الفترة الماضية، ويغيب عن المشاركة مع الفريق بالمسابقات المحلية والقارية بداعي الإصابة.

وتعد عودة جالينو دفعة قوية للأهلي مع المدرب يايسله، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الألماني للراقي.

ويحل الأهلي "حامل اللقب" ضيفًا على السد القطري، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة منن مسابقة دوري نخبة آسيا.

ويحتل الراقي في نخبة آسيا وصافة ترتيب مجموعة الغرب بـ 7 نقاط، بفارق نقطة عن الهلال، صاحب الصدارة بـ 9 نقاط، بعد مرور ثلاث جولات.

