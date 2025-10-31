الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الهلال يهزم الشباب بهدف برازيلي في ديربي الرياض

الهلال والشباب
الهلال والشباب

واصل الهلال انتصاراته في الدوري السعودي بعد أن حسم ديربي الرياض أمام الشباب بفوز ثمين 1-0 في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

الهلال يهزم الشباب

جاءت المباراة على ملعب "المملكة آرينا"، وشهدت تفوق الهلال بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 36 بعد سلسلة من التمريرات الرائعة، لينفذ كرة أرضية قوية مرت على يمين حارس الشباب مارسيلو جروهي.

تشكيل الهلال في المباراة كان على النحو التالي: “ياسين بونو - متعب الحربي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز - ناصر الدوسري - روبين نيفيز - محمد كنو - سالم الدوسري - ليوناردو - مالكوم”.

 بينما دخل الشباب المباراة بالتشكيلة التالية: "مارسيلو جروهي - نواف الغليميش - مبارك الراجح - ويسلي هوت - محمد الشويرخ - سعد بالعبيد - فيصل صبياني - فنسنت سيرو - جوش براونهيل - عبد الله معتوق - عبد العزيز العثمان".

في الشوط الأول، حافظ الهلال على تقدمه بهدف ليوناردو، بينما حاول الشباب الرد ولكن دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك. في الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه بحثًا عن هدف ثاني، وكان مالكوم قريبًا من التسجيل في الدقيقة 52 بتسديدة قوية، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

في المقابل، حاول الشباب تقليص الفارق في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجانب القائم. وفي الدقيقة 77، تعرض كاليدو كوليبالي للطرد بعد تدخل عنيف على جروهي حارس الشباب، ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين.

وانتهت المباراة بفوز صعب للهلال 1-0، ليحصد ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة مع النصر.


بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة ليقلص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما يستعد النصر لملاقاة الفيحاء يوم السبت.

الجريدة الرسمية