حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير عربتي نقل برعونة على الطريق الدائري

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه قائدا سيارتين نقل يسيران برعونة أعلى الطريق الدائري، ما عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

التحريات وضبط المتهمين
بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى 19 أكتوبر الماضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما "ساريتان التراخيص"، كما تم تحديد قائديهما وهما: طالب يحمل رخصة قيادة خاصة، وسائق يحمل رخصة قيادة منتهية، مقيمان بالقاهرة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بالفيديو.

الإجراءات القانونية
تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، تمهيدًا لعرضهما على النيابة المختصة.

الجريدة الرسمية