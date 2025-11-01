ميادين الشرقية تتألق بـ 81 شاشة عرض ضخمة احتفالًا بعظمة المتحف المصري الكبير (صور)

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، أجواءً من الفخر والاعتزاز الوطني، حيث توافد الآلاف من أبناء المحافظة إلى الشوارع والميادين ومراكز الشباب والأندية لمتابعة البث المباشر لفعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، في حدثٍ وصفه المواطنون بالتاريخي الذي أعاد إلى العالم ذاكرته مع مصر، وأبرز عظمة حضارتها الخالدة التي ما زالت تُلهم الأجيال عبر العصور.

توفير 81 شاشة عرض ضخمة بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة،

وفي إطار حرص الأجهزة التنفيذية على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث العالمي، تم توفير 81 شاشة عرض ضخمة بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، من بينها الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، ما حول الشرقية إلى لوحة وطنية نابضة بالفخر والانتماء.

ميادين الشرقية تتحول إلى ساحات فخر واحتفال بـ81 شاشة تنقل لحظة ميلاد المتحف الكبير،فيتو

افتتاح مبهر للمتحف المصري الكبير

حيث تفاعل المواطنون مع لحظات الافتتاح المبهرة التي جسدت مجد المصريين القديم وروحهم المتجددة في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في بث مباشر من أمام أهرامات الجيزة، ليعلن ميلاد أكبر صرح أثري وثقافي في العالم الحديث وذلك في حدث تاريخي ينتظره العالم بأسره.

حضور رسمي ودولي رفيع المستوى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ويجتمع تحت سقف واحد عبق الماضي وروعة الحاضر، حيث تُعرض كنوز توت عنخ آمون ومقتنيات الفراعنة في تجربة بصرية مبهرة تجسد عظمة مصر القديمة، وسط حضور رسمي ودولي رفيع المستوى، وعروض فنية تعيد كتابة التاريخ بروح معاصرة.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ‏وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث ‏الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.‏

