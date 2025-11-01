السيسي: المتحف المصري إنجاز تاريخي ونافذة للعالم على إبداع المصريين في كل زمان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي،المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقال الرئيس السيسي: أن هذا الصرح الضخم يمثل إنجازا تاريخيا على مستوى مصر والعالم.

وأضاف أنه جاء نتيجة جهود متضافرة وتعاون دولي مع عدد من الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان الشقيقة لإتمام هذا المشروع الحضاري الفريد.

وقال السيسي إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى للعرض الأثري بل رمز حضاري يروي قصة مصر عبر العصور، ويجمع بين الماضي والحاضر، ليكون نافذة للعالم على روعة حضارتنا العريقة وإبداع المصريين في كل زمان

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا غير مسبوق

وأضاف أن مصر تقدم من خلاله منارة للعالم كله بأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة

وقال في تصريحات على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة قدرنا إن إحنا نعمل حاجة العالم كله هيتكلم عنها واللي شافوه خلال الفتح التجريبي اتكلموا عنها بالفعل.



