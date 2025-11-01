مدبولي: مصر مزيج فريد من كل الحضارات.. وافتتاح المتحف الكبير هدية للعالم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر المتحف المصري الكبير، إن مصر تمثل مزيجًا من كل الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا الإرث العظيم ينعكس في كل ركن من أركان الدولة ومؤسساتها الثقافية.
وأضاف مدبولي: "يشرفني وفخري كبير أن أكون حاضرًا في هذا اليوم التاريخي، وأشهد افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يُعد هدية مصر للعالم كله، وتأكيدًا على رسالتها الحضارية الممتدة عبر العصور."
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بالتزامن مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، الأول من نوفمبر 2025، في حدث يوصف بأنه الأكبر في تاريخ المتاحف العالمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من القادة والوفود الدولية.
ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.
