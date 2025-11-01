مدبولي: مصر مزيج فريد من كل الحضارات.. وافتتاح المتحف الكبير هدية للعالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر المتحف ‏المصري الكبير، إن مصر تمثل مزيجًا من كل الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية، ‏مؤكدًا أن هذا الإرث العظيم ينعكس في كل ركن من أركان الدولة ومؤسساتها الثقافية.‏

وأضاف مدبولي: "يشرفني وفخري كبير أن أكون حاضرًا في هذا اليوم التاريخي، وأشهد افتتاح هذا ‏الصرح العظيم الذي يُعد هدية مصر للعالم كله، وتأكيدًا على رسالتها الحضارية الممتدة عبر العصور."‏

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بالتزامن مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم ‏السبت، الأول من نوفمبر 2025، في حدث يوصف بأنه الأكبر في تاريخ المتاحف العالمية، بحضور ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من القادة والوفود الدولية.‏

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ‏وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث ‏الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.‏

