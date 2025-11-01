بعد إعلان السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير، الألعاب النارية تضيء سماء الصرح التاريخي

بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا افتتاح المتحف المصري الكبير، شهد الحفل فقرة استعراضية عالمية من الألعاب النارية أضاءت سماء المتحف على موسيقى أوبرالية عالمية، في مشهد ساحر أضفى روح الاحتفال والفخر الوطني على الحدث التاريخي.

وجاء العرض البصري ضمن الفقرات الاحتفالية التي جمعت بين العراقة الحضارية والفن المعاصر، ليبرز عظمة الصرح الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة، حضارة مصر، ويعكس نجاح جهود التعاون الدولي والمحلي في إنجاز المشروع.

وتفاعل الحضور، من شخصيات رسمية ودولية وزوار، مع الألوان والأنماط المبهرة للألعاب النارية، معتبرين أن هذه اللحظة تمثل خاتمة مهيبة للحفل وتأكيدًا على مكانة مصر الحضارية والثقافية على خريطة العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

