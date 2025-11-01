السبت 01 نوفمبر 2025
محافظات

الشرقية ترفع الأعلام أمام الشاشات العملاقة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

الشراقوة يتابعون
الشراقوة يتابعون افتتاح المتحف المصري،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، أجواءً احتفالية مبهجة، حيث توافد المئات من المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية أمام الشاشات العملاقة التي نُصبت في ميادين المدن لمتابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات الوطنية، في مشهد يجسد روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن وحضارته العريقة.

خريطة شاشات عرض افتتاح المتحف الكبير بمراكز ومدن الشرقية

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وفي مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس، شارك الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فعاليات مشاهدة الافتتاح، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية وأعضاء مراكز الشباب.

افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا وتاريخيًا فريدًا

وأكد وكيل الوزارة خلال الفعالية أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا وتاريخيًا فريدًا، يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على تراثها العريق وتقديمه للعالم في أبهى صورة تليق بمكانتها وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

الوزارة حرصت على إتاحة الفرصة أمام الشباب لمتابعة هذا الحدث التاريخي من خلال مراكز الشباب

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على إتاحة الفرصة أمام الشباب لمتابعة هذا الحدث التاريخي من خلال مراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يعزز الوعي الثقافي والحضاري لديهم ويعمّق روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأعرب الحضور عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحدث العالمي الذي يجسد جهود الدولة في إبراز الهوية الوطنية والحضارية لمصر أمام العالم، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير سيظل شاهدًا خالدًا على عبقرية المصريين وقدرتهم على صنع المجد من جديد.

