كرنفال فني وبث مباشر لاحتفالات افتتاح المتحف الكبير عبر شاشات الميادين بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، احتفالية فنية وثقافية مبهرة أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة قصر الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، وبحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

استعراضات تراثية قدمها شباب الشرقية، عكست روح الإبداع والانتماء والهوية الثقافية المصرية الأصيلة

وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية واستعراضات تراثية قدمها شباب وأطفال محافظة الشرقية، عكست روح الإبداع والانتماء والهوية الثقافية المصرية الأصيلة، وسط أجواء احتفالية مميزة نالت إعجاب الحضور.

الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير

ويأتي تنظيم الاحتفالية تزامنًا مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، في إطار حرص محافظة الشرقية على المشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تشهدها مصر، تأكيدًا على دورها في صون التراث والحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية.

شاشات العرض جاهزة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

كما تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لنقل فعاليات الاحتفال والبث المباشر عبر شاشات العرض الكبرى المنتشرة في الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بما يتيح لأبناء المحافظة متابعة الحدث لحظة بلحظة.

وقدمت بوابة فيتو بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، لرصد أجواء الاحتفال وتفاعل المواطنين مع العروض الفنية والثقافية التي جسدت فخر المصريين بتراثهم العريق.

