السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استجابة سريعة لمطالب الأهالي، تحديد أجرة التوك توك بـ10 جنيهات داخل قرية كفر كلا الباب بالغربية

استجابة سريعة لمطالب
استجابة سريعة لمطالب الأهالي تحديد أجرة التوك توك

 

وجهت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية بتحديد تعريفة موحدة لأجرة التوك توك داخل قري الوحدة  المحلية بـ كفر كلا الباب بقيمة 10 جنيهات فقط وذلك حرصًا على مصلحة المواطنين ومنعًا لأي استغلال من السائقين.

محافظة الغربية تنتهي من تجهيز ١٢٥ شاشة في النوادي ومراكز الشباب والشوارع

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية للمشاركة في ندوة بجامعة طنطا

جاء القرار عقب شكاوى متكررة من الأهالي بشأن تفاوت الأسعار وغياب التسعيرة الموحدة حيث تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة عادل خليل رئيس الوحدة المحلية بـ كفر كلا الباب وعادل دلول سكرتير الوحدة لمتابعة تنفيذ القرار والتفتيش على مركبات التوك توك داخل القرية.

وتضمنت الحملة إلزام السائقين بتعليق لافتات توضح التعريفة الرسمية مع التحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف للتسعيرة المقررة.

كما دعت رئيسة مدينة السنطة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو استغلال عبر مركز الشرطة أو مجلس المدينة حفاظًا على النظام العام وضمان حقوق الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظة الغربية تنتهي من تجهيز ١٢٥ شاشة في النوادي ومراكز الشباب والشوارع

محافظ الغربية: تجهيز 47 شاشة عرض عامة لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير بالمحافظة

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية للمشاركة في ندوة بجامعة طنطا

جحود الأبناء، شاب ينهي حياة والده خنقا في طنطا

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

المزيد
الجريدة الرسمية