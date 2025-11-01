استجابة سريعة لمطالب الأهالي، تحديد أجرة التوك توك بـ10 جنيهات داخل قرية كفر كلا الباب بالغربية

وجهت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية بتحديد تعريفة موحدة لأجرة التوك توك داخل قري الوحدة المحلية بـ كفر كلا الباب بقيمة 10 جنيهات فقط وذلك حرصًا على مصلحة المواطنين ومنعًا لأي استغلال من السائقين.

جاء القرار عقب شكاوى متكررة من الأهالي بشأن تفاوت الأسعار وغياب التسعيرة الموحدة حيث تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة عادل خليل رئيس الوحدة المحلية بـ كفر كلا الباب وعادل دلول سكرتير الوحدة لمتابعة تنفيذ القرار والتفتيش على مركبات التوك توك داخل القرية.

وتضمنت الحملة إلزام السائقين بتعليق لافتات توضح التعريفة الرسمية مع التحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف للتسعيرة المقررة.

كما دعت رئيسة مدينة السنطة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو استغلال عبر مركز الشرطة أو مجلس المدينة حفاظًا على النظام العام وضمان حقوق الجميع.

