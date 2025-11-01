السبت 01 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

محافظ القليوبية يحضر
محافظ القليوبية يحضر احتفالية المتحف المصري، فيتو

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تؤكد علي عراقة وأصالة الشعب المصري، وأن مصر قادرة علي تنظيم فعاليات كبرى وعالمية تؤكد ريادتها، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير بما يحويه من آثار مصرية خالصة تؤكد تلك العراقة، وسيساعد علي زيادة أعداد الوفود السياحية القادمة لمصر، مقدما التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا الافتتاح الضخم.

القليوبية تنتهي من تركيب شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

السيسي وقرينته يلتقطان الصور التذكارية مع وفود الدول في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

رحلات جماعية من أبناء وشباب القليوبية للمتحف المصري الكبير

وأوضح محافظ القليوبية، خلال كلمته أثناء مشاركة أبناء المحافظة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بنادي بنها الرياضي بمدينة بنها، أنه يتم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتنظيم رحلات جماعية من أبناء وشباب القليوبية للمتحف المصري الكبير للتعرف عن كثب عن الآثار المصرية والتاريخ المصري العريق الذي وجب علي كل مصر الافتخار به بين دول العالم.

وبدأت محافظة القليوبية، المشاركة في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال إعداد شاشات العرض بالشوارع والميادين، ومراكز الشباب والأندية، بالإضافة إلى تنظيم فقرات استعراضية، كما شارك بعض الأطفال بالزي الفرعوني لاستقبال المشاركين

وأعلنت محافظة القليوبية بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الانتهاء من تركيب 30 شاشة إلكترونية عملاقة في الميادين والمواقع الحيوية بالشوارع العامة بالمدن والأحياء والتي تم ذكرها سابقًا، لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية، وذلك في إطار الحرص على مشاركة كل أبناء القليوبية في فرحة المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير.

 

