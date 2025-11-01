السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل مع أستون فيلا سلبيا بعد مرور 20 دقيقة

ليفربول
ليفربول

تعادل فريق  ليفربول، مع نظيره أستون فيلا، بنتيجة 0-0، بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا 

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي مشاركة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا وجاء كاملا كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك إليستر - رايان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Premier League MAMARDASHVILI2 25 VAN DIJK4 KONATEs SZOBOSZLAI& 8 MACALLISTERI 10 SALAH|I BRADLEY 12 GAKPO 18 EKITIKE 22 ROBERTSON 26 GRAVENBERCH 38 SUBS WOODMAN. WOODMAN.PECSL.COMEZ,ENDO PECSI, GOMEZ ENDO, KERKEZ, WIRTZ. CHIESA ,.., NYONI, NGUMOHA ظ Expedia LEC. standard chartered L.F.C. AEZORVELA 1I0NVE‏'‏‏

مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويحتل  ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في المقابل، يحل أستون فيلا في المركز الثامن بعدد نقاط الريدز، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول الترتيب.
 

ويأمل ليفربول مصالحة جماهيره بعدما عانى من 4 هزائم متتالية في البريميرليج مؤخرا، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويواجه الريدز خطر الاستمرار في دوامة النتائج السلبية إذ يقترب من تسجيل رقم سلبي غير مسبوق في تاريخه بخمس مباريات متتالية دون انتصار في البطولة، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية جعلته أحد أكثر الفرق استقرارا في الموسم الحالي.
 

أرقام صلاح ضد أستون فيلا

يمتلك محمد صلاح نجم ليفربول  قائد منتخب مصر سجلًا مميزًا أمام أستون فيلا، حيث لعب 12 مباراة بقميص ليفربول، وحقق خلالها 8 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط.

وخلال تلك المباريات، تمكن صلاح من تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤكد تفوقه الواضح على الفريق القادم من مدينة برمنجهام.

ليفربول أستون فيلا ليفربول أمام أستون فيلا الدوري الانجليزي تشكيل

