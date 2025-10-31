الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أستون
ليفربول ضد أستون فيلا

الدوري الإنجليزي، يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا مساء غدا السبت بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا كالتالي:

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي.
خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.
خط الوسط الدفاعي: كيرتس جونز، دومينيك سوبوسلاي.
خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، محمد صلاح.
خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

تشكيل أستون فيلا ضد ليفربول

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس دين.
خط الوسط الدفاعي: أبوبكر كامارا، أمادو أونانا.
خط الوسط الهجومي: جون مكجين، مورجان روجرز، جادون سانشو.
خط الهجوم: فيليب كوتينيو، أولي واتكينز، ليون بايلي.

موقف ليفربول وأستون فيلا

ويسعي ليفربول الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة لمصالحة جماهيره بعد سلسلة خسائر متتالية، كان آخرها وداع كأس كاراباو علي يد كريستال بالاس وقبل الخسارة قبلها أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلي الجانب الآخر يحتل أستون فيلا في المركز الثامن بنفس عدد نقاط ليفربول، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتي يوم الاثنين المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة من البريميرليج مواجهة قوية بين توتنهام ضد تشيلسي فيما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً  
بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً  
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً 
فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً  
نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً  
توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً 
ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

الاثنين 3 نوفمبر 2025
سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 بعد انتهاء 9 جولات وإقامة 90 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة إحراز عدد 241 هدفا.

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 9 جولات 

الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

عدد الأهداف الإجمالية: 241 هدفا

ويعد الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هم الأقوى هجوما بـ 17 هدفا بعد مرور الجولة التاسعة من البريميرليج.

فيما يعد فريق ليفربول هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بـ 16 هدفا بالتساوي مع أرسنال وبورنموث، وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول واستون فيلا الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول ضد استون فيلا مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

مواد متعلقة

حصاد 9 جولات بالبريميرليج، 6 مباريات تخاصم الأهداف و19 لقاء تنتهي بالتعادل

حصاد 9 جولات بالبريميرليج، آرسنال الأقوى دفاعا ووست هام الأكثر استقبالا للأهداف

جوارديولا يكشف سبب خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

طرح 6721 فرصة عمل جديدة في 107 شركات خاصة بـ16 محافظة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

العالم على موعد مع التاريخ، افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري

أيمن عاشور يبحث التعاون المشترك مع نظيره بنيجيريا ووزير تمكين الشباب بغانا

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية