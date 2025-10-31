الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل لقاء الغد، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام أستون فيلا

صلاح ضد أستون فيلا
صلاح ضد أستون فيلا

الدوري الإنجليزي، يستقبل ليفربول نظيره أستون فيلا مساء غد السبت بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

 

أرقام صلاح ضد أستون فيلا

يمتلك قائد منتخب مصر سجلًا مميزًا أمام أستون فيلا، حيث لعب 12 مباراة بقميص ليفربول، وحقق خلالها 8 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط.

وخلال تلك المباريات، تمكن صلاح من تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤكد تفوقه الواضح على الفريق القادم من مدينة برمنجهام.
 

ويسعى ليفربول الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة لمصالحة جماهيره بعد سلسلة خسائر متتالية، كان آخرها وداع كأس كاراباو علي يد كريستال بالاس وقبل الخسارة قبلها أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أستون فيلا في المركز الثامن بنفس عدد نقاط ليفربول، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


تقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي


وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا.

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتي يوم الاثنين المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة من البريميرليج مواجهة قوية بين توتنهام ضد تشيلسي فيما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً  
بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً  
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً 
فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً  
نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً  
توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً 
ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

الاثنين 3 نوفمبر 2025
سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 بعد انتهاء 9 جولات وإقامة 90 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة إحراز عدد 241 هدفا.

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 9 جولات 


الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

عدد الأهداف الإجمالية: 241 هدفا

ويعد الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هم الأقوى هجوما بعدد 17 هدفا بعد مرور الجولة التاسعة من البريميرليج.

فيما يعد فريق ليفربول هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعدد 16 هدفا بالتساوي مع أرسنال وبورنموث، وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولة السادسة الدوري الانجليزي ال الدوري الانجليزي الم الدوري الإنجليزي الممتا أرقام صلاح ضد أستون فيلا

مواد متعلقة

توتنهام يشارك في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

تعادل مثير بين الحزم والاتفاق في الدوري السعودي

عماد النحاس يقود الزوراء لفوز جديد في الدوري العراقي

تقارير سعودية تكشف: مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك

الأكثر قراءة

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

آمال ماهر تروي تفاصيل زيجتها الأولى: كنت طفلة وأمي رفضت حضور الفرح

ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد قديم في بناء آخر جديد؟ الإفتاء تجيب

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

عماد النحاس يقود الزوراء لفوز جديد في الدوري العراقي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

عقوبات يخضع أصحابها للمراقبة بعد انقضاء المدة وفقا للقانون

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد قديم في بناء آخر جديد؟ الإفتاء تجيب

دعاء الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية