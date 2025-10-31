سلوت يرد على التجديد لليفربول ويعلن غياب إيزاك أمام أستون فيلا

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الهولندي أرني سلوت، عن المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه مع أستون فيلا، غدًا السبت، في منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات سلوت

قال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “لن يكون إيزاك وجونز جاهزين لمباراة أستون فيلا، سعيد بالاستراتيجية، لكن ليس جميع اللاعبين حصلوا على فترة إعداد كاملة، وبعضهم مصاب، لذا نعمل بـ15 أو 16 لاعبًا فقط، نحن نواجه بعض الصعوبات في الحفاظ على لياقتهم لأسباب واضحة”.



وعن تجديد عقده مع “الريدز” قال سلوت: “هذا آخر سؤال كنت أتوقعه، تركيزي بالكامل منصب على إعادة ليفربول إلى طريق الانتصارات، المفاوضات بشأن العقد إن وُجدت لا نتحدث عنها هنا، أولًا يجب أن نبدأ بالفوز مجددًا”.

وأضاف: “فزت في مباريات من قبل عندما ابتعدت عن قناعاتي، لذا أنا منفتح تمامًا على التكيف مع بعض المواقف، لا أعتقد أن القصة هي أننا نستقبل فرصة تلو الأخرى، فالأمر ليس كذلك على الإطلاق، ربما باستثناء مباراة كريستال بالاس، في جميع المباريات الأخرى كنا نستحق أكثر مما حصلنا عليه، لا أرى أننا نستقبل الكثير من الفرص، لذلك لا أرى سببًا لتغيير أسلوب اللعب بالكامل، لكن علينا أن نؤدي بشكل أفضل”.

