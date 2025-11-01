السبت 01 نوفمبر 2025
آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول

ارسنال
ارسنال

تقدم فريق آرسنال على نظيره بيرنلي بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "تيرف مور" مواجهة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

جاءت ثنائية آرسنال عن طريق: جيوكيرز وديكلان رايس في الدقيقة 14 و35.

تشكيل آرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.

الوسط: رايس - زوبيميندي - إيزي.

الهجوم: ساكا - جيوكيريس - تروسارد.

أرقام آرسنال في شهر أكتوبر 

وقدم أرسنال أداء قويا واستثنائيا في شهر أكتوبر تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث حقق مباريات ونتائج إيجابية جعلت الفريق في صدارة المشهد الكروي.

وفاز الفريق في كل مبارياته داخل الشهر، محقّقًا العلامة الكاملة كما نجح في تسجيل 12 هدفًا بينما حافظ على شباكه نظيفة تمامًا طوال هذه الفترة.

ويتصدّر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق جيد عن منافسيه وفي دوري أبطال أوروبا، حافظ على سجله المثالي في الفوز في 3 مباريات.

كما بلغ أرسنال ربع نهائي كأس كاراباو، ما يعكس قوّة وضغط المنافسة التي تخوضها الفريق عبر عدة جبهات.

