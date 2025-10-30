الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ بني سويف يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء المراكز

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم (1641) لسنة 2025، بشأن إجراء حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة، شملت نقل وتكليف عدد من القيادات المحلية، وإنهاء تكليف آخرين، وذلك في إطار خطة المحافظة للدفع بقيادات تنفيذية قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري والميداني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

حركة تنقلات بين رؤساء المراكز ببني سويف

 

وتضمّن القرار نقل علي يوسف علي إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ونقل محمد بكري إبراهيم يس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف

 

كما شملت الحركة نقل مدحت صلاح محمد معوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن تكليفًا، ونقل أحمد علاء الدين فؤاد حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تكليفًا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تكليفًا.

كما تضمن القرار تكليف أحمد توفيق سلامة عبد الوهاب، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حاليًا، بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكفاءات الشابة القادرة على تحمل المسئولية والنهوض بمستوى الأداء التنفيذي داخل الوحدات المحلية.

 

إنهاء تكليف رئيسا مركزي الواسطى والفشن ببني سويف

 

وشمل القرار أيضًا إنهاء تكليف كل من حمادة راضي فهمي محمود من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وعلي حماد عبد المنعم خليفة من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، مع نقلهما للعمل بديوان عام المحافظة لحين صدور تعليمات أخرى.

وفي سياق متصل، كلّف محافظ بني سويف، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة أحمد مرسي بمتابعة تنفيذ القرار وإعداد تقرير تفصيلي بما تم اتخاذه من إجراءات التنفيذ والعرض عليه أولًا بأول، مؤكدًا على ضرورة سرعة استلام القيادات الجديدة لمهام عملها ومتابعة انتظام العمل دون أي معوقات، لتحقيق الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

 

محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير

البنا عميدا لفنون تطبيقية والنسر للبيطري والدق للدراسات المتقدمة ببني سويف

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

بسبب الغياب، إحالة أطباء وتمريض وصيادلة وحدة جبل النور الصحية ببني سويف للتحقيق

إزالة 655 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بالزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية

حركة المحليات 2025، تعيين حازم عزت سكرتيرا عاما لبني سويف

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق العلالمة ببني سويف

انطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" لتعزيز اللياقة بين طلاب جامعة بني سويف

بني سويف تبحث اعتماد مركز علوم الحاسب لمنح شهادة التحول الرقمي

