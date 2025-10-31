الجمعة 31 أكتوبر 2025
محافظات

تقديم 3100 خدمة طبية في قافلة مجانية بقرية الحرية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية الحرية 3 التابعة لمركز الفشن، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي نظمتها مديرية الصحة على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و30 أكتوبر الجاري، لتقديم الخدمات الصحية المجانية لأهالي القرية والمناطق المجاورة، في إطار الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية بقرية الحرية 3 بمركز الفشن ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها في أماكنهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقريره المعروض على المحافظ، أن القافلة الطبية تم تنفيذها وسط تطبيق كامل للإجراءات الوقائية والاحترازية، وشارك فيها فريق طبي وإداري متكامل ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

كشف وعلاج بالمجان لـ1150 مريضًا ببني سويف

وأشار "جميعة" إلى أن القافلة تضمنت 8 عيادات في 7 تخصصات طبية متنوعة هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1150 مريضًا وصرف العلاج المجاني لهم، إلى جانب إجراء تحاليل معملية شملت 17 معمل دم و38 معمل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، كما تم تحويل حالتين لإجراء تقارير طبية ونفقة دولة، وتحويل مريض لاستكمال العلاج بالمستشفى، فضلًا عن إجراء 18 حالة موجات فوق صوتية.

وتضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة منها الوقاية من فيروس كورونا، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، إلى جانب التوعية بالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وتم خلال القافلة أيضًا إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل بذلك إجمالي الخدمات المقدمة إلى 3165 خدمة طبية مجانية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

الجريدة الرسمية