بعد إصلاح العطل، عودة حركة القطارات بمحطة طنسا في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تعطلًا مفاجئًا في القطار رقم 169 «ركاب»، أثناء مروره أمام محطة قرية طنسا التابعة لمركز ببا، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة القطارات المتجهة من محافظات الصعيد إلى القاهرة، إلا أنه تم إصلاح العطل وعادت حركة القطارات بشكل منتظم.

عطل مفاجئ بقطار ركاب أمام محطة طنسا ببني سويف

ووفقًا لمصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، فإن العطل حدث بشكل مفاجئ أثناء سير القطار على الخط الطالع، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ على الفور، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة الركاب، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تشغيل الحركة على خط واحد بشكل مؤقت لتيسير مرور باقي القطارات إلى حين سحب القطار المتوقف.

وأضاف المصدر أن هيئة السكة الحديد، دفعت بجرار بديل لسحب القطار المعطل واستئناف حركة القطارات بشكل كامل، مؤكدًا أن فرق الصيانة تعمل ميدانيًا منذ اللحظات الأولى للعطل لإصلاح الخلل الفني وإعادة التشغيل بأمان.

توقف جزئي لحركة قطارات الوجه القبلي

وأوضح أن هيئة السكة الحديد، اتخذت كافة التدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب أثناء عملية السحب وإدارة الحركة على الخط، حيث تم التنسيق مع غرف العمليات المركزية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لتقليل زمن التوقف وضمان انتظام حركة القطارات.

وأشار المصدر إلى أن حركة القطارات تشهد انتظامًا تدريجيًا في الاتجاهين، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين استكمال الإصلاح وعودة التشغيل الطبيعي بشكل كامل على خط الوجه القبلي.

