وسط انتشار أمني، بدء عملية التحويلات المرورية استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

بدأت الفرق الأمنية المكلفة بتأمين حفل افتتاح المصري الكبير، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تنفيذ عملية التحويلات المرورية وفق الخطة الأمنية.

ويشرف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على خطة الانتشار وتواجد القوات المكلفة بتأمين فاعليات المتحف المصري الكبير.

تأمين فاعليات المتحف المصري الكبير

وأعدت وزارة الداخلية، تحويلات مرورية إلى طرق بديلة، في إطار الاستعدادات الجارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت 1 نوفمبر، وحرصًا على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

تحويلات مرورية إلى طرق بديلة

وجاءت التحويلات المرورية بالنسبة لقائدي السيارات بشارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبرى الجامعة حتى أسفل كوبرى 15 مايو يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز.

أما الطريق الدائري: القادم من أعلى السلام يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

بالنسبة لمحور كورنيش النيل: القادم من كوبرى 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر.



أما المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

حول طريق الإسكندرية الصحراوي: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر.

كما تضمنت الخطة، محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي يسلك مطلع الدائري تجاه القوس الغربي.

وتتواجد الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة مع المتابعة الدقيقة مع غرفة العمليات المرور المركزية وتنسيقيًّا مع غرفة عمليات الوزارة والربط مع الخدمات الميدانية.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم السبت، بافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وذلك في حفل عالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من ملوك ورؤساء العالم.

