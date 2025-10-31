الجمعة 31 أكتوبر 2025
رئيس ألمانيا يؤكد مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: حدث استثنائي طال انتظاره

حرص الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على تأكيد  زيارته لمصر والمشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال الظهور في مقطع فيديو دعائي للترويج للمتحف.

ووصف الرئيس  الألماني في مقطع الفيديو  المتداول  هذه اللحظة بأنها “حدث استثنائي طال انتظاره بفارغ الصبر، لما يحمله من رمزية حضارية وثقافية تعكس عظمة التاريخ المصري وإبداعات الإنسان عبر العصور”.

كما أكد الرئيس  الألماني  في كلمته أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد مناسبة عالمية تحتفي بالتراث الإنساني المشترك، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنظر بإعجاب كبير إلى هذا الصرح الثقافي الضخم الذي يُعد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويرمز إلى الدور الريادي لمصر في حفظ تاريخ البشرية.


وفي الفيديو ذاته، عبر السفير الألماني في القاهرة عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث المرتقب، مقدّمًا تهنئة خاصة إلى الشعب المصري بهذه اللحظة التاريخية التي تُبرز عبقرية المصريين في صون تراثهم الحضاري وتقديمه للعالم في أبهى صورة.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد عمق العلاقات الثقافية والإنسانية بين مصر وألمانيا، والتقدير المشترك للحضارات العريقة التي شكلت أساس الهوية الإنسانية، في وقت يستعد فيه العالم لمتابعة افتتاح واحد من أهم المعالم الأثرية في القرن الحادي والعشرين.

