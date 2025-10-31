تفاصيل خطة تأمين افتتاح المتحف المصري الكبير.. خدمات أمنية بالطرق.. انتشار عناصر الشرطة النسائية.. ومصدر يكشف خريطة التحويلات المرورية

استعدادات أمنية غير مسبوقة تشهدها وزارة الداخلية تنسيقا مع الجهات المختصة لتأمين فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الساعات المقبلة السبت 1 نوفمبر 2025، فى حدث عالمي يشارك به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الدولية.

ملامح خطة وزارة الداخلية لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير

من جانبه كشف مصدر أمني، ملامح خطة وزارة الداخلية لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير وخريطة التحويلات المرورية بكافة الطرق.

وتضمنت ملامح الخطة اليوم الجمعة، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عقد عدة اجتماعات مع كبار مساعديه لوضع ومراجعة خطة تأمين افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، والذي يوصف بأنه أضخم حدث ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين، لضمان تنظيمه بشكل حضاري وآمن.

خطة أمنية محكمة تشمل تأمين محيط المتحف بميدان الرماية

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية محكمة تشمل تأمين محيط المتحف بميدان الرماية، وطرق انتقال وإقامة الوفود المشاركة، ووسائل الإعلام العالمية، مع تدريب العناصر الأمنية وفق نموذج محاكاة لضمان إلمام كل عنصر بمسؤولياته وتنفيذ المهام باحترافية عالية.

انتشار عناصر الشرطة النسائية

كما أضاف أن الخطة شملت انتشار عناصر الشرطة النسائية المدربة لتأمين الوفود الأجنبية وكبار الشخصيات، والمشاركة ضمن وحدات التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وأوضح المصدر أن خطة التأمين تضمنت أيضًا تكثيف الانتشار الأمني بمحيط جميع مواقع المتحف، من الطريق الدائري، وشارعي الهرم والملك فيصل، وميدان الرماية، وطريق الفيوم، إضافة إلى الطريق الصحراوي (مصر – إسكندرية) نظرًا لتوافد الوفود عبر مطار سفنكس الدولي.

أقوال أمنية وخدمات مرورية

وأشار المصدر إلى تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مدعّمة بأحدث الوسائل والتقنيات لمتابعة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في توفير مناخ آمن وملائم للاحتفالات.

وأكد المصدر أن وزير الداخلية كلف غرفة العمليات المركزية بالمتابعة لحظة بلحظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات بكافة القطاعات الأمنية المشاركة، وتوجيه القوات للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أحداث طارئة، مع تواجد القيادات الأمنية ميدانيًا لضمان أعلى درجات التأمين حتى انتهاء الاحتفالات.

تحويلات مرورية إلى طرق بديلة

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية إلى طرق بديلة، في إطار الاستعدادات الجارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت 1 نوفمبر، وحرصًا على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي: شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبرى الجامعة حتى أسفل كوبرى 15 مايو يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز.

الطريق الدائرى: القادم من أعلى السلام يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

محور كورنيش النيل: القادم من كوبرى 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر.

المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

طريق الإسكندرية الصحراوى: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر.

محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابى يسلك مطلع الدائرى تجاه القوس الغربى.

كما ستتواجد الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة.

