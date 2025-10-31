ضبط عاطل اعتدى على سائق بعصا خشبية في الواحات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ربع نقل، لقيامه بالتعدى على سائق ميكروباص بعصا خشبية، بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود فى منطقة الواحات.

عاطل يعتدى على سائق بعصا خشبية بالواحات

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من تعدى قائد سيارة ربع نقل على قائد ميكروباص، وإحداث تلفيات بسيارته لخلاف حول تعبئة وقود السيارة بإحدى محطات الوقود بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أكتوبر الجارى تلقي قسم شرطة الواحات بلاغا من (سائق ميكروباص، عامل "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة") بتضررهما من تعدى قائد سيارة ربع نقل عليهما بإستخدام عصا خشبية وإحداث إصابة الثانى وتلفيات بالميكروباص، إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود.

وأمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عاطل)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

