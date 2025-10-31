الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل اعتدى على سائق بعصا خشبية في الواحات بالجيزة

ضبط عاطل تعتدى على
ضبط عاطل تعتدى على سائق بعصا خشبية بالواحات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ربع نقل، لقيامه بالتعدى على سائق ميكروباص بعصا خشبية، بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود فى منطقة الواحات.

عاطل يعتدى على سائق بعصا خشبية بالواحات

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من تعدى قائد سيارة ربع نقل على قائد ميكروباص، وإحداث تلفيات بسيارته لخلاف حول تعبئة وقود السيارة بإحدى محطات الوقود بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أكتوبر الجارى تلقي قسم شرطة الواحات بلاغا من (سائق ميكروباص، عامل "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة") بتضررهما من تعدى قائد سيارة ربع نقل عليهما بإستخدام عصا خشبية وإحداث إصابة الثانى وتلفيات بالميكروباص، إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود.

وأمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عاطل)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أولوية تعبئة الوقود عاطل يعتدى على سائق بعصا خشبية بالواحات عاطل يعتدى على سائق بعصا خشبية الواحات وزارة الداخلية قسم شرطة الواحات منطقة الواحات

مواد متعلقة

إنشاء كوبري مشاة جديد بالباويطي بالواحات البحرية ورفع كفاءة مصرف بئر أبو ختال

حبس سيدة وسائق توك توك بتهمة سرقة مبلغ مالي من شاب بالواحات البحرية

الأكثر قراءة

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

رئيس كولومبيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: صرح حضاري وإنجاز تاريخي

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

عالم أزهري: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة (فيديو)

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقتها بالسعادة في الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية