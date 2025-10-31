الجمعة 31 أكتوبر 2025
القبض على سائق توك توك تعدى على سيدتين بعصا خشبية في الإسكندرية

ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك تعدى على سيدتين بعصا خشبية بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق توك توك لقيامه بالتعدي على سيدتين بعصا خشبية بسبب خلافات سابقة بينهم في الإسكندرية.

فيديو التعدى على سيدتين بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحا أبيض ودرع خشبي والتعليق بقيامه بالتعدى على سيدتين بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد السيدتين المشار إليهما (ربتى منزل "مُصابتان بكدمات بالرأس"- مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

 

وبسؤالهما قررتا أنه بتاريخ 28 أكتوبر الجارى حدثت مُشادة كلامية بينهما والشخص الظاهر بمقطع الفيديو لخلافات سابقة بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليهما بالسب والضرب محدثًا إصابتهما المنوه عنها وقيامه بالتلويح بـ (درع خشبى وسلاح أبيض).

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فـى حقه (سائق توك توك "له معلومات جنائية") والأداتين المستخدمتين فى التعدى،  وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

