ضبط 2 طن دجاج مجمد مجهول المصدر و18 ألف كيس اندومى بدون فواتير

تحفظت مديرية تموين محافظة الشرقية على 2 طن دجاج مجمد بدون فواتير تدل على مصدرها، تم ضبطها محفوظة داخل 200 كرتونة بأحد المحلات وكذا ضبط 17,6 كيس اندومي بدون فواتير، كما تم تحرير مخالفات ضد مشروع جمعيتي لعدم إعلان الأسعار كما تم تحرير 10 محاضر لمخابز المخالفة

تحرير مخالفات ضد مشروع جمعيتى

وكشف السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع ادارة تموين كفر صقر شنت حملة تموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط 17,600 كيس اندومي بدون فواتير، كما تم تحرير مخالفات ضد مشروع جمعيتي لعدم إعلان الأسعار وضد التجار التموينيين لعدم إعطاء بون صرف السلع التموينية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبناءً على تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، بتكثيف الرقابة التموينية بالمديرية لضبط المخالفين وحماية السلع الاستراتيجية

محاضر ضد المخابز البلدية ببلبيس

كما نفذت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس حسين الربع مدير الإدارة، حملة أسفرت عن ضبط مطعم يعمل بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر تشمل استربس، بانيه دواجن، بطاطس نصف مقليه، هامبرجر، جبنة، صلصة، كاتشب وغيرها من المواد المستخدمة في إعداد الوجبات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة كما تم تحرير 7 محاضر ضد المخابز البلدية لمخالفات مثل نقص الوزن، التصرف في دقيق مدعم، وعدم نظافة أدوات العجين وتحرير 3 محاضر ضد أنشطة بدال تموين ومشاريع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط وعدم إعلان الأسعار.

ضبط 2 طن دجاج مجمدة

وشن تموين كفر صقرأيضا حملة ترأسها الدكتور إبراهيم سلام رئيس مدير الإدارة أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 طن دجاج مجمد بدون فواتير تدل على مصدرها، كانت محفوظة داخل 200 كرتونة، تحتوي كل كرتونة على 10 دجاجات مجمدة وزن الدجاجة الواحدة 1 كجم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،

